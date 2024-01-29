Десятки танков, артиллерия и дроны. Нацгвардейцы озвучили результаты работы на фронте за неделю
В последние недели русские военные усилили попытки наступления на фронте. Однако бойцы Нацгвардии не уступают и наносят
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
По его данным, за неделю нацгвардейцам удалось уничтожить еще большее количество вражеской техники – артиллерийских систем, танков и другой техники.
В частности:
- 53 артиллерийские системы;
- 44 ед. автомобильной техники;
- 38 танков;
- 35 боевых бронированных машин;
- 16 бронетранспортеров;
- 10 БпЛА;
- 8 боевых машин пехоты;
- 8 складов боекомплекта.
Также ликвидирован 31 блиндаж с оккупантами внутри. Гвардейцы отразили попытки врага штурмовать позиции украинских военных.
Потери РФ в Украине
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383180 единиц личного состава.
Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 10 танков, 25 ББМ, 16 артсистем и другую технику врага.
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