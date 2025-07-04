Десятки "Шахедів" атакують Київщину: які наслідки

Атака дронів на Україну

Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Варто зауважити, що ворожі ударні дрони вже долетіли до Києва. Жителі столиці почули вибухи.

При цьому російська влада заперечує, що під час повномасштабної війни армія РФ свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, руйнуючи лікарні, школи, дитсадки, енергетичні й водопостачальні об’єкти.

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