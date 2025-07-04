Десятки "Шахедов" атакуют Киевскую область: какие последствия

Атака дронов на Украину

Российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

Стоит заметить, что вражеские ударные дроны уже долетели до Киева. Жители столицы услышали взрывы.

При этом российские власти отрицают, что во время полномасштабной войны армия РФ сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, разрушая больницы, школы, детсады, энергетические и водоснабжающие объекты.

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