На Київ летять російські "Шахеди": лунають вибухи

Російські окупанти сьогодні, 3 липня, ввечері атакують Київ дронами-камікадзе "Шахед". У столиці вже пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

Тим часом у КМВА заявили, що по ворожих цілях уже працює протиповітряна оборона.

Як зазначили в Повітряних силах, ворожий дрон летить у бік Києва повз Бровари. Мешканців столиці закликали пройти в укриття.

Тривога в Києві

До слова, у Києві сьогодні, 3 липня, ввечері вже оголошували повітряну тривогу через ворожий дрон.

Тривога тривала понад дві години. Через це в місті виник транспортний колапс.

Зокрема, станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна", "Університет", "Вокзальна", "Видубичі", "Звіринецька", "Славутич" працювали тільки в режимі укриття.

Нагадаємо, окупанти сьогодні вдарили по Одесі балістичною ракетою. "Приліт" був у морському порту. Унаслідок атаки загинуло двоє людей.

Також було відомо про шістьох поранених, серед яких - іноземці.

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