Десятки "Шахедів" атакують Київщину: які наслідки

У ніч на 4 липня ворог здійснив масовану атаку Київської області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

Разом з тим, ворожа атака ще не завершилася, тому влада наполегливо просить усіх мешканців області залишатися в безпечних місцях, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та стежити за офіційною інформацією.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок.

Так, ворог регулярно атакує Київщину дронами-камікадзе, намагаючись залякати місцеве населення і завдати шкоди критичній та цивільній інфраструктурі. Сили ППО продовжують роботу, аби зменшити наслідки ударів.

Атака дронів на Україну

Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Варто зауважити, що ворожі ударні дрони вже долетіли до Києва. Жителі столиці почули вибухи.

При цьому російська влада заперечує, що під час повномасштабної війни армія РФ свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, руйнуючи лікарні, школи, дитсадки, енергетичні й водопостачальні об’єкти.

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