Десятки "Шахедов" атакуют Киевскую область: какие последствия

В ночь на 4 июля враг совершил массированную атаку Киевской области ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

Вместе с тем, вражеская атака еще не завершилась, поэтому власти настоятельно просят всех жителей области оставаться в безопасных местах, соблюдать сигналы воздушной тревоги и следить за официальной информацией.

Информации о пострадавших пока нет.

Известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом.

В области активно работают силы противовоздушной обороны. Часть вражеских целей уже уничтожена.

Так, враг регулярно атакует Киевскую область дронами-камикадзе, пытаясь запугать местное население и нанести ущерб критической и гражданской инфраструктуре. Силы ПВО продолжают работу, чтобы уменьшить последствия ударов.

Атака дронов на Украину

Российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

Стоит заметить, что вражеские ударные дроны уже долетели до Киева. Жители столицы услышали взрывы.

При этом российские власти отрицают, что во время полномасштабной войны армия РФ сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, разрушая больницы, школы, детсады, энергетические и водоснабжающие объекты.

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