Десятки ракет загрожують Україні. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 32 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму. Як і раніше напоготові до застосування 3 надводних і 2 підводних носії "Калібрів", 32 ракети загрожують усім регіонам України", - зазначили військові.

В ОК "Південь" підкреслили, що, враховуючи тяжіння росіян до сакральних дат, у ювілей свого диктатора окупанти цілком імовірно можуть влаштувати масовані атаки.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою. Будьте пильні та обережні", - додали наші воїни.