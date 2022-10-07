Десятки ракет угрожают Украине. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сейчас находятся 5 российских судов-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 32 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"12 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма. По-прежнему готовы к применению 3 надводных и 2 подводных носителя "Калибров", 32 ракеты угрожают всем регионам Украины", - отметили военные.

В ОК "Юг" подчеркнули, что, учитывая тяготение россиян к сакральным датам, в юбилей своего диктатора оккупанты вполне вероятно могут устроить массированные атаки.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью. Будьте внимательны и осторожны", - добавили наши воины.