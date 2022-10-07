ЗСУ на півдні відбили 3 спроби штурму та знищили майже півсотні одиниць техніки окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Намагання штурмових дій за напрямком Зелений Гай-Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП також не мали успіху. Противник був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат", - розповіли наші військові.

Водночас в ОК "Південь" поінформували, що авіація ЗСУ завдала 7 ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил і засобів росіян у Бериславському районі Херсонської області, а також по ворожих силах протиповітряної оборони у Каховському районі.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 347 вогневих завдань. Отже, підтверджені втрати РФ складають:

105 солдатів;

8 танків;

18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";

самохідна гармата "Піон";

гармата-гаубиця 152-го калібру;

4 міномети;

15 одиниць авто-бронетехніки;

3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Окрім цього, ще 6 одиниць техніки окупантів, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби були суттєво пошкоджені.