Десятки ракет, 660 окупантів та 10 БПЛА: нові втрати росіян від Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Також було знищено понад два десятки ракет і 10 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за свіжими даними Генштабу ЗСУ, найгарячіші бої, як і раніше, ведуться за Бахмут і Мар'їнку.
Загалом минулої доби сталося 29 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.
Як ми раніше писали, Росія вже втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.
За даними рейтингу Global Firepower, ці 16 армій країн Альянсу налічують разом 193 тисяч осіб, а це на 7000 менше, ніж кількість втрачених в Україні російських військових.
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