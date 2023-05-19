Десятки ракет, 660 оккупантов и 10 БПЛА: новые потери россиян от Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. Также были уничтожены более двух десятков ракет и 10 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:
Напомним, по свежим данным Генштаба ВСУ, самые горячие бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку.
Всего за прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, в Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
Как мы ранее писали, Россия уже потеряла в Украине войско численностью как совокупность армий 16 стран НАТО.
По данным рейтинга Global Firepower, эти 16 армий стран Альянса насчитывают вместе 193 тысячи человек, а это на 7000 меньше, чем количество убитых в Украине российских военных.
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