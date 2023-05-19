Десятки ракет, 660 оккупантов и 10 БПЛА: новые потери россиян от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 201 760 (+660) человек ликвидировано,

танков - 3777 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7377 (+4) ед,

артиллерийских систем - 3210 (+12) ед,

РСЗО - 564 (+1) ед,

средства ПВО - 319 (+1) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),

крылатые ракеты - 1011 (+21),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10) ед,

специальная техника - 419 (+1).

Ситуация на фронте

Напомним, по свежим данным Генштаба ВСУ, самые горячие бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку.

Всего за прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, в Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Россия продолжает нести колоссальные потери

Как мы ранее писали, Россия уже потеряла в Украине войско численностью как совокупность армий 16 стран НАТО.

По данным рейтинга Global Firepower, эти 16 армий стран Альянса насчитывают вместе 193 тысячи человек, а это на 7000 меньше, чем количество убитых в Украине российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.