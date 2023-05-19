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Десятки ракет, 660 оккупантов и 10 БПЛА: новые потери россиян от Генштаба

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Киев, Пятница 19 мая 2023 09:17
Десятки ракет, 660 оккупантов и 10 БПЛА: новые потери россиян от Генштаба Фото: ВСУ уничтожили еще 660 российских оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. Также были уничтожены более двух десятков ракет и 10 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 201 760 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3777 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7377 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 3210 (+12) ед,
  • РСЗО - 564 (+1) ед,
  • средства ПВО - 319 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),
  • крылатые ракеты - 1011 (+21),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10) ед,
  • специальная техника - 419 (+1).

Ситуация на фронте

Напомним, по свежим данным Генштаба ВСУ, самые горячие бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку.

Всего за прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, в Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Россия продолжает нести колоссальные потери

Как мы ранее писали, Россия уже потеряла в Украине войско численностью как совокупность армий 16 стран НАТО.

По данным рейтинга Global Firepower, эти 16 армий стран Альянса насчитывают вместе 193 тысячи человек, а это на 7000 меньше, чем количество убитых в Украине российских военных.

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