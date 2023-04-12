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Десятки "прильотів" вже зранку. Армія РФ вчергове атакувала Сумську область

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Суми, Середа 12 квітня 2023 09:18
Десятки "прильотів" вже зранку. Армія РФ вчергове атакувала Сумську область Фото: окупанти обстріляли Сумську область 12 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у середу, 12 квітня, російські загарбники обстріляли прикордоння Сумської області. Під ударом опинилася Білопільська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів. Попередньо - без наслідків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у вівторок, 11 квітня, російські окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".

Зокрема, 11 квітня окупанти обстріляли два райони Сумської області з мінометів.

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