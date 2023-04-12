Десятки "прилетов" уже с утра. Армия РФ в очередной раз атаковала Сумскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

В частности, 11 апреля оккупанты обстреляли два района Сумской области из минометов.

Как сообщалось, во вторник, 11 апреля, российские оккупационные войска обстреляли девять общин Сумской области . Всего зафиксирован 91 "прилет".

"Утром россияне совершили обстрел из минометов Белопольской общины - 30 прилетов. Предварительно - без последствий", - говорится в сообщении.

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