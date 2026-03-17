Десятки "прильотів" та дрони з семи напрямків: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки РФ

"У ніч на 17 березня противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони.

При цьому зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.