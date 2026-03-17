UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Десятки "прильотів" та дрони з семи напрямків: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки РФ

08:35 17.03.2026 Вт
2 хв
Скільки ворожих цілей ліквідували українські захисники?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки РФ (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО

"У ніч на 17 березня противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони.

При цьому зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удар росіян у ніч на 17 березня

Російські війська вночі 17 березня атакували ряд північних та південних регіонів України.

Так, ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.

Окрім того, росіяни атакували Одещину. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Також постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
