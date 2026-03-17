Война в Украине

Десятки "прилетов" и дроны с семи направлений: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки РФ

08:35 17.03.2026 Вт
2 мин
Сколько вражеских целей ликвидировали украинские защитники?
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ раскрыли детали ночной атаки РФ (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 марта противник атаковал 178 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 110 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов.

При этом зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удар россиян в ночь на 17 марта

Российские войска ночью 17 марта атаковали ряд северных и южных регионов Украины.

Так, враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье. Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились 7 работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.

Кроме того, россияне атаковали Одесскую область. В результате ночного обстрела повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Также пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

