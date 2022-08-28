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Десятки поездов задерживаются на 5 часов. УЗ обновила перечень

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Воскресенье 28 августа 2022 20:49
Десятки поездов задерживаются на 5 часов. УЗ обновила перечень Фото: десятки поездов задерживаются на 5 часов (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за восстановления пути вблизи Тернополя в результате схода с рельсов грузового поезда, десятки поездов будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

УЗ обновила перечень поездов, задерживающихся в пути:

  • №706 Пшемысль - Киев;
  • №120 Львов - Запорожье;
  • №258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;
  • №26/236 Ворохта, Черновцы - Одесса;
  • №58/60 Чоп, Ворохта - Киев;
  • №12 Львов - Одесса;
  • №82 Ужгород - Киев;
  • №50 Трускавец - Киев:
  • №36/38 Пшемысль, Ужгород - Одесса;
  • №56 Ясиня - Киев;
  • №715 Пшемысль - Киев.

А также такие рейсы обратных направлений:

  • №55 Киев - Ясиня;
  • №705 Киев - Пшемысль;
  • №26/236 Одесса - Ворохта, Черновцы;
  • №81 Киев - Ужгород;
  • №36/38 Одесса - Пшемысль, Ужгород;
  • №57/59 Киев - Ворохта, Чоп;
  • №49 Киев - Трускавец;
  • №12 Одесса - Львов;
  • №41 Днепр - Львов;
  • №120 Запорожье - Львов;
  • №21 Харьков - Львов;
  • №86 Запорожье - Львов.

При этом поезда Львовского направления, которые не проезжают через Хмельницкий - Тернополь, следуют графику.

Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим будет ограничено движение для всех поездов Львовского направления.

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