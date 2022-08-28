Десятки поездов задерживаются на 5 часов. УЗ обновила перечень
Фото: десятки поездов задерживаются на 5 часов (РБК-Украина)
Из-за восстановления пути вблизи Тернополя в результате схода с рельсов грузового поезда, десятки поездов будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
УЗ обновила перечень поездов, задерживающихся в пути:
- №706 Пшемысль - Киев;
- №120 Львов - Запорожье;
- №258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;
- №26/236 Ворохта, Черновцы - Одесса;
- №58/60 Чоп, Ворохта - Киев;
- №12 Львов - Одесса;
- №82 Ужгород - Киев;
- №50 Трускавец - Киев:
- №36/38 Пшемысль, Ужгород - Одесса;
- №56 Ясиня - Киев;
- №715 Пшемысль - Киев.
А также такие рейсы обратных направлений:
- №55 Киев - Ясиня;
- №705 Киев - Пшемысль;
- №26/236 Одесса - Ворохта, Черновцы;
- №81 Киев - Ужгород;
- №36/38 Одесса - Пшемысль, Ужгород;
- №57/59 Киев - Ворохта, Чоп;
- №49 Киев - Трускавец;
- №12 Одесса - Львов;
- №41 Днепр - Львов;
- №120 Запорожье - Львов;
- №21 Харьков - Львов;
- №86 Запорожье - Львов.
При этом поезда Львовского направления, которые не проезжают через Хмельницкий - Тернополь, следуют графику.
Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим будет ограничено движение для всех поездов Львовского направления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.