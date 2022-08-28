Десятки поездов задерживаются на 5 часов. УЗ обновила перечень

Из-за восстановления пути вблизи Тернополя в результате схода с рельсов грузового поезда, десятки поездов будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

При этом поезда Львовского направления, которые не проезжают через Хмельницкий - Тернополь, следуют графику.

А также такие рейсы обратных направлений:

Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим будет ограничено движение для всех поездов Львовского направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.