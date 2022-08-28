Десятки поїздів затримуються на 5 годин. УЗ оновила перелік
Фото: десятки поїздів затримуються на 5 годин (РБК-Україна)
Через відновлення колії поблизу Тернополя внаслідок сходження з рейок вантажного поїзда, десятки поїздів прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
УЗ оновила перелік поїздів, що затримуються в дорозі:
- №706 Пшемисль - Київ;
- №120 Львів - Запоріжжя;
- №258/260 Івано-Франківськ - Чернігів, Суми;
- №26/236 Ворохта, Чернівці - Одеса;
- №58/60 Чоп, Ворохта - Київ;
- №12 Львів - Одеса;
- №82 Ужгород - Київ;
- №50 Трускавець - Київ:
- №36/38 Пшемисль, Ужгород - Одеса;
- №56 Ясіня - Київ;
- №715 Пшемисль - Київ.
А також такі рейси зворотних напрямків:
- №55 Київ - Ясіня;
- №705 Київ - Пшемисль;
- №26/236 Одеса - Ворохта, Чернівці;
- №81 Київ - Ужгород;
- №36/38 Одеса - Пшемисль, Ужгород;
- №57/59 Київ - Ворохта, Чоп;
- №49 Київ - Трускавець;
- №12 Одеса - Львів;
- №41 Дніпро - Львів;
- №120 Запоріжжя - Львів;
- №21 Харків - Львів;
- №86 Запоріжжя - Львів.
При цьому поїзди львівського напрямку, що не прямують через Хмельницький - Тернопіль, слідують графіку.
Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв'язку з цим буде обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.
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