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Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії

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Україна, Субота 20 травня 2023 08:37
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії Фото: Росія вже втратила понад 202 тисячі своїх солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 670 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків - 3781 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7382 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3229 (+19) од,
  • РСЗВ - 564 (+0) од,
  • засоби ППО - 325 (+6) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32),
  • крилаті ракети - 1011 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од,
  • спеціальна техніка - 423 (+4).

Росія зазнає втрат

Як повідомлялося, Росія вже втратила на війні проти України військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що тільки на Бахмутському напрямку РФ втратила вже близько 70 тисяч вбитими і пораненими. За його словами, окупанти втрачають у районі Бахмута по батальйону в день.

Про колосальні бойові втрати ворога свідчать також перехоплення розмов окупантів. Росіяни зізнають, що втрачають війська, зокрема мобілізованих.

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Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
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