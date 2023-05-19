"У нас 5 вже 200-ті, й всі новенькі". Окупант розповів про втрати серед мобілізованих

На війні в Україні російська армія зазнає значних втрат в живій силі. Зокрема, серед мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"У нас п'ять вже 200-і. І всі новенькі. Не знаю, рекорди якісь. П'ятеро людей. Тільки роту наповнили...", - сказав загарбник.

За словами російського окупанта, підрозділи Збройних сил РФ, які поповнили свої втрати мобілізованим особовим складом, після першого бойового зіткнення потребують нового поповнення.

Нагадаємо, раніше російський солдат у телефонній розмові в паніці розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.

Також раніше ми писали, що російський окупант під дією наркотиків підірвався на гранаті.

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