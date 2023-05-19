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"У нас 5 вже 200-ті, й всі новенькі". Окупант розповів про втрати серед мобілізованих

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 19:39
"У нас 5 вже 200-ті, й всі новенькі". Окупант розповів про втрати серед мобілізованих Фото: окупант розповів про втрати серед мобілізованих (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На війні в Україні російська армія зазнає значних втрат в живій силі. Зокрема, серед мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За словами російського окупанта, підрозділи Збройних сил РФ, які поповнили свої втрати мобілізованим особовим складом, після першого бойового зіткнення потребують нового поповнення.

"У нас п'ять вже 200-і. І всі новенькі. Не знаю, рекорди якісь. П'ятеро людей. Тільки роту наповнили...", - сказав загарбник.

Нагадаємо, раніше російський солдат у телефонній розмові в паніці розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.

Також раніше ми писали, що російський окупант під дією наркотиків підірвався на гранаті.

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