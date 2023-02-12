Десятки мільярдів доларів. У Туреччині оцінили збитки економіці від землетрусів

За прогнозами конфедерації, землетруси завдали шкоди житловим будівлям на суму близько 70,8 млрд доларів і ще 10,4 млрд доларів - національному доходу.

При цьому втрати робочої сили обійдуться економіці Туреччини у 2,9 млрд доларів. Землетруси серйозно торкнулися 10 провінцій і 13,5 млрд осіб на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Збитки, завдані інфраструктурі Туреччини, включно з дорогами та електромережами, а також лікарнями і школами, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни цього року перевищить 5,4% ВВП, тоді як офіційний прогноз становить 3,5%.

Згідно з початковими розрахунками Bloomberg Economics, витрати, пов'язані зі стихійним лихом, включно з відновлювальними роботами, можуть становити близько 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, і близько 100 млрд лір (5,3 млрд доларів) було спочатку виділено на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.

За останніми даними, у Туреччині внаслідок землетрусів загинули понад 29,5 тисяч людей.

Крім того, у Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.

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