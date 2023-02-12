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Десятки миллиардов долларов. В Турции оценили ущерб экономике от землетрясений

Фото: В Турции оценили ущерб экономике от землетрясений (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Два мощных землетрясения, унесшие жизни более 29 тысяч человек в Турции, приведут к ущербу для экономики страны в размере более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

Об этом заявили в Конфедерации предприятий и бизнеса Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По прогнозам конфедерации, землетрясения нанесли ущерб жилым зданиям на сумму около 70,8 млрд долларов и еще 10,4 млрд долларов - национальному доходу.

При этом потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 млрд долларов. Землетрясения серьезно затронули 10 провинций и 13,5 млрд человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, может привести к тому, что дефицит бюджета страны в этом году превысит 5,4% ВВП, в то время как официальный прогноз составляет 3,5%.

Согласно первоначальным расчетам Bloomberg Economics, расходы, связанные со стихийным бедствием, включая восстановительные работы, могут составить около 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство завершит строительство жилья в течение года, и около 100 млрд лир (5,3 млрд долларов) было первоначально выделено на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии началось сильное землетрясение, в результате чего там обрушилось большое количество жилых зданий.

По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли более 29,5 тысячи человек.

Кроме того, в Турции выдали ордеры на арест более 100 застройщиков.

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Турция