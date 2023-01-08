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Десятки людей приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: є затримані

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Вірменія, Неділя 08 січня 2023 20:22
Десятки людей приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: є затримані Фото: десятки людей приїхали пікетувати російську базу у Вірменії (t.me nexta.live)
Автор: Каріна Левицька

У Вірменії активісти позапарламентського блоку "Національно-демократичний полюс" влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі, частину людей затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Учасники акції протестують проти блокади Нагірного Карабаху, в якій активісти руху також звинувачують миротворчий контингент РФ. Спочатку вони планували оточити російську базу та назвали свою акцію "Блокада заради виходу з блокади".

Протестувальники вимагали, щоб російські миротворці, які взяли на себе відповідальність за безперебійну роботу Лачинського коридору в обидві сторони та виконання зобов'язань згідно з тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року.

Учасники акції заявили, що Вірменія має вийти з ОДКБ та сказати "ні російській окупації".

Представники поліції, що прибули з Єревану до Гюмрі не давали учасникам акції наблизитися до вулиці, де розташована військова частина, та заявили, що акція незаконна. Коли акція все ж продовжилася біля меморіального комплексу "Мати-Вірменія", поліцейськими було затримано кілька десятків активістів.

Нагадаємо, єдиний шлях, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, був заблокований групою азербайджанців, які називають себе екоактивістами, 12 грудня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російська миротворча місія у Нагірному Карабаху не виконує своїх зобов'язань.

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