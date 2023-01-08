Десятки людей приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: є затримані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Азатутюн ".

Учасники акції протестують проти блокади Нагірного Карабаху, в якій активісти руху також звинувачують миротворчий контингент РФ. Спочатку вони планували оточити російську базу та назвали свою акцію "Блокада заради виходу з блокади".

Протестувальники вимагали, щоб російські миротворці, які взяли на себе відповідальність за безперебійну роботу Лачинського коридору в обидві сторони та виконання зобов'язань згідно з тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року.

Учасники акції заявили, що Вірменія має вийти з ОДКБ та сказати "ні російській окупації".

Представники поліції, що прибули з Єревану до Гюмрі не давали учасникам акції наблизитися до вулиці, де розташована військова частина, та заявили, що акція незаконна. Коли акція все ж продовжилася біля меморіального комплексу "Мати-Вірменія", поліцейськими було затримано кілька десятків активістів.