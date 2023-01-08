Десятки людей приехали пикетировать российскую базу в Армении: есть задержанные

В Армении активисты внепарламентского блока "Национально-демократический полюс" устроили пикет у российской военной базы в Гюмре, часть людей задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Азатутют ".

Участники акции протестуют против блокады Нагорного Карабаха, в которой активисты движения также обвиняют миротворческий контингент РФ. Сначала они планировали оцепить российскую базу и назвали свою акцию "Блокада ради выхода из блокады".

Протестующие потребовали, чтобы российские миротворцы, взяли на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны и выполнение обязательств в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Участники акции заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать "нет российской оккупации".

Прибывшие из Еревана в Гюмри представители полиции не давали участникам акции приблизиться к улице, где расположена военная часть, и заявили, что акция незаконна. Когда акция все же продолжилась возле мемориального комплекса "Мать-Армения", полицейскими были задержаны несколько десятков активистов.