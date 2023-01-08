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Десятки людей приехали пикетировать российскую базу в Армении: есть задержанные

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Армения, Воскресенье 08 января 2023 20:22
Десятки людей приехали пикетировать российскую базу в Армении: есть задержанные Фото: десятки человек приехали пикетировать российскую базу в Армении (t.me nexta.live)
Автор: Карина Левицкая

В Армении активисты внепарламентского блока "Национально-демократический полюс" устроили пикет у российской военной базы в Гюмре, часть людей задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутют".

Участники акции протестуют против блокады Нагорного Карабаха, в которой активисты движения также обвиняют миротворческий контингент РФ. Сначала они планировали оцепить российскую базу и назвали свою акцию "Блокада ради выхода из блокады".

Протестующие потребовали, чтобы российские миротворцы, взяли на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны и выполнение обязательств в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Участники акции заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать "нет российской оккупации".

Прибывшие из Еревана в Гюмри представители полиции не давали участникам акции приблизиться к улице, где расположена военная часть, и заявили, что акция незаконна. Когда акция все же продолжилась возле мемориального комплекса "Мать-Армения", полицейскими были задержаны несколько десятков активистов.

Напомним, единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, был заблокирован группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами, 12 декабря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет своих обязательств.

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