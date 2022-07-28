Десятки контролировались Россией: в АРМА передали активов на 15 млрд гривен

По данным правоохранителей, в управление государства перешли:

80 имущественных комплексов (санатории, спортивные учреждения и т.д.) в различных регионах ориентировочной стоимостью 7 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности и переданы на баланс профсоюзов Украины;

активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн, а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен.

Отмечено, что активы с российскими бенефециарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения Россией агрессивной войны против Украины.

"Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других комплексов", - отметили в СБУ.

По данным правоохранителей, это осуществлялось по схеме занижения рыночной стоимости объектов и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом госимущества.

Указано, что такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах. Так, в АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:

отели "Турист" и "Дружба" в Киеве;

санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, одесский санаторий "Куяльник", "Моршинский" во Львовской области и "Поляна" на Закарпатье;

спортивные комплексы, в частности здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Киеве арестовали часть ТРЦ, владельцами которой являются российские чиновники.

Добавим, в Харьковской области разоблачили белорусское предприятие и арестовали активы на 120 млн гривен.

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