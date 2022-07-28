Десятки контролировались Россией: в АРМА передали активов на 15 млрд гривен

СБУ передала арестованных активов, полученных от коррупционных и других преступлений в управление АРМА около 15 млрд грн. Среди них почти два десятка контролировались россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным правоохранителей, в управление государства перешли:
Отмечено, что активы с российскими бенефециарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения Россией агрессивной войны против Украины.
"Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других комплексов", - отметили в СБУ.
По данным правоохранителей, это осуществлялось по схеме занижения рыночной стоимости объектов и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом госимущества.
Указано, что такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах. Так, в АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Киеве арестовали часть ТРЦ, владельцами которой являются российские чиновники.
Добавим, в Харьковской области разоблачили белорусское предприятие и арестовали активы на 120 млн гривен.
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