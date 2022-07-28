Десятки компаній контролювалися Росією: в АРМА передали активів на 15 млрд гривень

СБУ передала арештованих активів, одержаних від корупційних та інших злочинів в управління АРМА на близько 15 млрд грн. Серед них майже два десятки контролювалися росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За даними правоохоронців, в управління держави перейшли:
Зазначено, що активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення Росією агресивної війни проти України.
"Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів", - зазначили в СБУ.
За даними правоохоронців, це здійснювалося за схемою заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом держмайна.
Вказано, що такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах. Так, до АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Києві заарештували частину ТРЦ, власниками якої є російські урядовці.
Додамо, в Харківській області викрили білоруське підприємство та арештували активи на 120 млн гривень.
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