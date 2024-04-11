Десятки дронів, ракети "Кинджал" і не лише. Скільки цілей збила ППО

Під час масованого обстрілу по Україні 11 квітня російські війська застосували більше 80 дронів та ракет, у тому числі "Кинджали". Основний удар дронів припав на Львівську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок - Львівська область", - розповів він.
Загалом, за його словами, ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни в черговий раз масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.
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