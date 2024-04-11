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Десятки дронов, ракеты "Кинжал" и не только. Сколько целей сбила ПВО

Фото: сколько целей сбила ПВО во время массированного обстрела РФ по Украине 11 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированного обстрела по Украине 11 апреля российские войска применили более 80 дронов и ракет, в том числе "Кинжалы". Основной удар дронов пришелся на Львовскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА. Основное направление - Львовская область", - рассказал он.

В целом, по его словам, враг применил 82 средства воздушного нападения:

  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область РФ);
  • 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область РФ);
  • 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ);
  • 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарской РФ, Чауда - Крым).
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской области).

Сколько враждебных целей сбила ПВО

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Обстрел Украины

Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Война в Украине