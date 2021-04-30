Десятки человек в Афганистане остаются под завалами больницы после взрыва заминированного авто

Десятки человек остаются под завалами здания Центральной больницы в городе Пули Алам на востоке Афганистана, разрушенного в результате взрыва заминированного автомобиля . Полиция подтвердила гибель не менее 30 человек, еще более 60 ранены.

По его данным, заминированный автомобиль взорвался возле Центральной больницы в городе Пули Алам на востоке Афганистана вечером 30 апреля. Целью атаки было здание рядом с медучреждением, где находились мирные жители и военные.

По предварительным данным, не менее 30 человек погибли, еще более 60 пострадали. Большинство погибших - студенты, госслужащие и мирные жители.

Под завалами здания находятся десятки людей. Идет поисково-спасательная операция.