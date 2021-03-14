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В Афганистане взорвалось заминированное авто: восемь погибших, более 50 раненых

Новина українською → Афганистан, Воскресенье 14 марта 2021 02:31
В Афганистане взорвалось заминированное авто: восемь погибших, более 50 раненых Фото: Афганистан (flickr)
Автор: Даша Харченко

На западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли восемь человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

Еще 54 человека получили ранения. Уточняется, что среди раненых - семеро полицейских.

Взрыв произошел поздно вечером в пятницу, 12 марта, в городе Герат.

По словам представителя МВД страны Тарека Ариана, боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль возле контрольно-пропускного пункта.

Кроме того, взрывом были повреждены по меньшей мере 14 жилых домов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил созвать конференцию под эгидой ООН для формирования афганского правительства вместе с представителями "Талибана". Конференция должна быть созвана в Турции.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.

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