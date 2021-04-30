Десятки людей в Афганістані залишаються під завалами лікарні після вибуху замінованого авто

Десятки людей залишаються під завалами будівлі Центральної лікарні в місті кулі Алам на сході Афганістану, зруйнованого в внаслідок вибуху замінованого автомобіля . Поліція підтвердила загибель щонайменше 30 людей, ще понад 60 поранено.

За його даними, замінований автомобіль вибухнув біля центральної лікарні в місті кулі Алам на сході Афганістану ввечері 30 Квітня. Метою атаки була будівля поруч з медзакладом, де знаходилися мирні жителі і військові.

За попередніми даними, не менше 30 людей загинули, ще понад 60 постраждали. Більшість загиблих - студенти, держслужбовці та мирні жителі.

Під завалами будівлі знаходяться десятки людей. Йде пошуково-рятувальна операція.