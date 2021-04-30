Десятки людей в Афганістані залишаються під завалами лікарні після вибуху замінованого авто

Десятки людей залишаються під завалами будівлі Центральної лікарні в місті кулі Алам на сході Афганістану, зруйнованого в внаслідок вибуху замінованого автомобіля. Поліція підтвердила загибель щонайменше 30 людей, ще понад 60 поранено.
Про це повідомив телеканал Kabul News TV.
За його даними, замінований автомобіль вибухнув біля центральної лікарні в місті кулі Алам на сході Афганістану ввечері 30 Квітня. Метою атаки була будівля поруч з медзакладом, де знаходилися мирні жителі і військові.
За попередніми даними, не менше 30 людей загинули, ще понад 60 постраждали. Більшість загиблих - студенти, держслужбовці та мирні жителі.
Під завалами будівлі знаходяться десятки людей. Йде пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, наприкінці березня в столиці Афганістану Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії. В результаті терористичного акту поранено одну людину.
Відзначимо,, раніше повідомлялося, що США закликали американських громадян покинути територію Афганістану у зв'язку з тим, що там останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.
Президент США Джо Байден має намір переглянути мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації Дональда Трампа.