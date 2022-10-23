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Десятки БПЛА та сотні ліквідованих росіян: нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу знищили десятки БПЛА та 400 росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби наші герої "приземлили" 20 ворожих безпілотників. Також було ліквідовано 400 російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - 67470 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 2584 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 5284 (+18) од;
  • артилерійських систем - 1667 (+14) од;
  • РСЗВ - 374 (+1) од;
  • засоби ППО - 189 (+0) од;
  • літаків - 270 (+0) од;
  • гелікоптерів - 245 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1361 (+20;
  • крилаті ракети - 350 (+21);
  • кораблі /катери - 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4039 (+18) од;
  • спеціальна техніка - 148 (+0).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни на території тимчасово окупованого Херсона готують інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати наших військових.

Тим часом наші військові вчора, 22 жовтня, за день збили два ворожих гелікоптери Ка-52.

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