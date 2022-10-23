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Окупанти в Херсоні готуються до проведення вуличних боїв, - ОК "Південь"

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Неділя 23 жовтня 2022 00:45
Окупанти в Херсоні готуються до проведення вуличних боїв, - ОК "Південь" Фото: У Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв (miskrada.kherson.ua)
Автор: Олег Васьків

Росіяни у тимчасово окупованому Херсоні планують використати інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Готують провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих "обстрілів", - розповіла речниця.

Водночас Гуменюк вказала, що наші захисники знають "цю практику, коли загарбники вивозять своє озброєння у бік позицій ЗСУ та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації українських військових".

Представниця ОК "Південь" закликала жителів Херсона не вестись на провокації росіян і наголосила, що воїни України дотримуються правил та норм ведення війни й у жодному разі не використовуватимуть тактику "випаленої землі".

Раніше ми писали, що окупанти продовжують тікати з Херсона, вони вивозять майно та документи.

Окрім цього, росіяни змушують місцевих жителів залишати місто.

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