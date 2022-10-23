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Десятки БПЛА и сотни ликвидированных россиян: новые потери России

Фото: ВСУ за сутки уничтожили десятки БПЛА и 400 россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки наши герои "приземлили" 20 вражеских беспилотников. Также было ликвидировано 400 российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 23 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - 67470 (+400) человек ликвидировано;
  • танков - 2584 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 5284 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 1667 (+14) ед;
  • РСЗО - 374 (+1) ед;
  • средства ПВО - 189 (+0) ед;
  • самолетов - 270 (+0) ед;
  • вертолетов - 245 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1361 (+20;
  • крылатые ракеты - 350 (+21);
  • корабли /катера - 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед;
  • специальная техника - 148 (+0).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным руководительницы пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на территории временно оккупированного Херсона готовят инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать наших военных.

Тем временем наши военные вчера, 22 октября, за день сбили два вражеских вертолета Ка-52.

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