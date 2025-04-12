У Польщі хвиля фейків під виглядом СNN: як це загрожує зривом виборів

В англомовному сегменті польського інтернету поширюється дезінформація про президентські вибори, які призначені на 18 травня. Фейки пишуться нібито від імені CNN.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепрем'єра - міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського в соцмережі Х.

Кандидат у президенти Польщі, якого підтримує партія "Право і Солідарність", Кароль Навроцький заявив, що хотів би, як глава Польщі бути за столом переговорів між США, Росією та Україною від імені ЄС.

Нагадаємо, кандидати у президенти Польщі посперечалися під час перших передвиборчих дебатів. Причиною перепалки стала Україна.

Міністр закликав всіх ретельно перевіряти джерела інформації й не передавати матеріали з неперевірених джерел.

За його словами, Центр аналізу дезінформації NASK здійснює моніторинг та повідомляє про неправдиві сюжети.

Допомога Україні й вибори

На початку квітня у глави МЗС Польщі Радослава Сікорського запитали, чи є шанс, що після президентських виборів рішення щодо відправлення військових в Україну зміниться. На це міністр відповів заперечно. Він пояснив це тим, що відправлення військ може використати російська пропаганда.

Росія постійно намагається дестабілізувати громадську думку за допомогою інформаційних вкидів, фейків тощо. Про плани країни агресора на 2025 рік стосовно дезінформації читайте в колонці офіцера ЗСУ і політолога Андрія Ткачука для РБК-Україна.

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