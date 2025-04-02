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У Польщі пояснили ще одну причину, чому не відправлять війська в Україну

Варшава, Середа 02 квітня 2025 15:10
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У Польщі пояснили ще одну причину, чому не відправлять війська в Україну Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща не направлятиме війська в Україну, оскільки це може використати російська пропаганда. Варшава не хоче давати Москві приводи.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Відповідну заяву Сікорський зробив в ефірі радіо RMF FM.

У глави МЗС запитали, чи є шанс, що після президентських виборів в Польщі рішення щодо відправлення військових в Україну зміниться. На це Сікорський відповів: "Я так не думаю".

При цьому міністр як причину заборони на відправлення контингенту назвав російську пропаганду.

"Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом з ними поділити (українські території, - ред.)… Це буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу", - пояснив Сікорський.

У нього також запитали, чи вплине відсутність польських військових в Україн на польських підприємців у процесі відбудови України.

"Польща буде найбільшим бенефіціаром реконструкції України, через мовну близькість і саму логістику ми будемо логістичним центром цієї реконструкції", - відповів він.

Нагадаємо, що Польща бере участь у "коаліції охочих" щодо України. Мета коаліції - зібрати країни, які готові направити війська або надати іншу допомогу для забезпечення миру в Україні.

Втім, у Польщі неодноразово наголошували, що не будуть направляти війська в Україну. Прем'єр Польщі Дональд Туск пояснював це тим, що країна зосереджується на захисті східного флангу, кордону з Росією та Білоруссю.

Також нещодавно польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що вважає найкращою гарантією безпеки для України сильну українську армію.

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