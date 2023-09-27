Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5-2 рази: кого це стосується

Проектом пропонується встановити надбавки:

працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору (фахівцям із соціальної роботи, соціальним працівникам, соціальним робітникам, практичним психологам / психологам, соціальним менеджерам, молодшому медичному персоналу);

працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб (методистам, соціальним менеджерам, фахівцям із соціальної роботи, практичним психологам / психологам).

Розмір доплати працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору здійснюється у граничному розмірі до 100% посадового окладу, працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб - у граничному розмірі до 50% посадового окладу.

Обґрунтування надбавок

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, через військову агресію РФ значно збільшилися потреби у підтримці осіб / сімей, зокрема наданні соціальних послуг. Так, за даними ВООЗ кожна четверта родина, а в місцях ведення активних бойових дій - кожна потребує психосоціальної підтримки та супроводу.

Окрім того, що потреба осіб / сімей у допомозі значно збільшилася, чисельність фахівців, які можуть її надавати, є критично недостатньою. Наразі працюють більше ніж 84% затвердженої штатної чисельності фахівців.

Станом на 1 січня 2023 року близько 1,2 млн осіб потребують надання соціальних послуг, зокрема послуги догляду вдома - понад 403,5 тис. осіб. Найбільшу потребу в надані соціальних послуг мають особи, які проживають у Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій та Запорізькій областях.

Чисельність працівників надавачів соціальних послуг комунального сектору та обласних центрів соціальних служб становить 41,7 тисяч. На надбавки потрібно у 2024 році 2,6 млрд гривень, на чотири місяці 2023 року - 740 млн гривень.