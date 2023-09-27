Десяткам тысяч бюджетников повысят оклады в 1,5-2 раза: кого это касается

Проектом предлагается установить надбавки:

работникам коммунального сектора (специалистам по социальной работе, социальным работникам, социальным работникам, практическим психологам/психологам, социальным менеджерам, младшему медицинскому персоналу);

работникам областных, Киевского городского центров социальных служб (методистам, социальным менеджерам, специалистам по социальной работе, практическим психологам/психологам).

Размер доплаты работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора осуществляется в предельном размере до 100% должностного оклада, работникам областных, Киевского городского центров социальных служб - в предельном размере до 50% должностного оклада.

Обоснование надбавок

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за военной агрессии РФ значительно увеличились потребности в поддержке лиц/семей, в том числе предоставлении социальных услуг. Так, по данным ВОЗ каждая четвертая семья, а в местах ведения активных боевых действий - каждая нуждается в психосоциальной поддержке и сопровождении.

Кроме того, что потребность лиц/семей в помощи значительно увеличилась, численность специалистов, которые могут ее предоставлять, критически недостаточна. Сейчас работают более 84% утвержденной штатной численности специалистов.

По состоянию на 1 января 2023 года около 1,2 млн человек нуждаются в предоставлении социальных услуг, в том числе услуги по уходу на дому - более 403,5 тыс. человек. Наибольшую потребность в предоставлении социальных услуг нуждаются лица, проживающие в Николаевской, Черниговской, Хмельницкой, Донецкой и Запорожской областях.

Численность работников поставщиков социальных услуг коммунального сектора и областных центров социальных служб составляет 41,7 тысячи. На надбавки нужно в 2024 году 2,6 млрд гривен, на четыре месяца 2023 года - 740 млн гривен.