ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5-2 рази: кого це стосується

Україна, Середа 27 вересня 2023 13:25
UA EN RU
Десяткам тисяч бюджетників підвищать оклади у 1,5-2 рази: кого це стосується Фото: бюджетникам підвищать зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики пропонує встановити надбавки до окладу працівників установ системи соціального захисту населення на період дії воєнного стану. Близько 41,7 тисяч працівників отримають надбавки у 50% та 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом пропонується встановити надбавки:

  • працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору (фахівцям із соціальної роботи, соціальним працівникам, соціальним робітникам, практичним психологам / психологам, соціальним менеджерам, молодшому медичному персоналу);
  • працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб (методистам, соціальним менеджерам, фахівцям із соціальної роботи, практичним психологам / психологам).

Розмір доплати працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору здійснюється у граничному розмірі до 100% посадового окладу, працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб - у граничному розмірі до 50% посадового окладу.

Обґрунтування надбавок

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, через військову агресію РФ значно збільшилися потреби у підтримці осіб / сімей, зокрема наданні соціальних послуг. Так, за даними ВООЗ кожна четверта родина, а в місцях ведення активних бойових дій - кожна потребує психосоціальної підтримки та супроводу.

Окрім того, що потреба осіб / сімей у допомозі значно збільшилася, чисельність фахівців, які можуть її надавати, є критично недостатньою. Наразі працюють більше ніж 84% затвердженої штатної чисельності фахівців.

Станом на 1 січня 2023 року близько 1,2 млн осіб потребують надання соціальних послуг, зокрема послуги догляду вдома - понад 403,5 тис. осіб. Найбільшу потребу в надані соціальних послуг мають особи, які проживають у Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій та Запорізькій областях.

Чисельність працівників надавачів соціальних послуг комунального сектору та обласних центрів соціальних служб становить 41,7 тисяч. На надбавки потрібно у 2024 році 2,6 млрд гривень, на чотири місяці 2023 року - 740 млн гривень.

Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Держбюджет
NEWS
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни