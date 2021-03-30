Десяти участникам беспорядков под Офисом президента грозит до 7 лет тюрьмы, - МВД

Правоохранители сообщили о подозрении десяти участникам беспорядков под Офисом президента . Нарушителям предъявили подозрения по статье хулиганство.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире программы Радио Свобода Live .

"Где-то десяти лицам сообщено о подозрении, но кроме них есть еще несколько правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Возможно, это количество будет расти", - сказал Шевченко.

По его словам, нарушителям грозит от трех до семи лет тюрьмы.

"Статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены подозрения, - часть четвертая статьи 296 (хулиганство), предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Но сколько именно - определяет суд, и только суд", - объяснил Шевченко.