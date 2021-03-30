Десяти учасникам заворушень під Офісом президента загрожує до 7 років в'язниці, - МВС
Правоохоронці повідомили про підозру десяти учасникам заворушень під Офісом президента. Порушникам пред'явили підозри за статтею хуліганство.
Про це заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в ефірі програми Радіо Свобода Live.
"Де десяти особам повідомлено про підозру, але крім них є ще кілька правопорушників, у відношенні яких складено адміністративні протоколи. Можливо, ця кількість буде зростати", - сказав Шевченко.
За його словами, порушникам загрожує від трьох до семи років в'язниці.
"Статті Кримінального кодексу, за якими їм пред'явлені підозри, - частина четверта статті 296 (хуліганство), яка передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Але скільки саме - визначає суд, і тільки суд", - пояснив Шевченко.
Нагадаємо, 20 березня в Києві відбулися заворушення під ОП, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Будівлю закидали фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку на будівлі Офісу президента.
Крім того, Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.
Додамо, що у Верховній раді з'явився текст постанови №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня. Пропонується надати низку доручень з розслідування заворушень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державного бюро розслідувань.