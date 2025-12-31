Десять відсотків до миру. Зеленський закликав українців до єдності в Новий рік

Україна робить для настання миру все, але мирна угода станом на зараз готова на 90 відсотків, а не на 100, оскільки світові лідери погодились не зі всіма аргументами країни.

"За декілька хвилин настане новий рік. І я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив, що залишилось десять відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

"Десять відсотків для збереження мільйонів життів. Десять відсотків рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто. Десять відсотків такої необхідної єдності та мудрості - української, американської, європейської, всього світу. Десять відсотків до миру", - сказав Зеленський.

Мир, але не за будь-яку ціну

Український лідер підкреслив, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну. Він додав, що українці хочуть "закінчення війни, але не закінчення України".

"Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає. І він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці. Народ, який тримається 1407 днів повномасштабної війни", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив, що ці цифри перевищують нацистську окупацію багатьох українських міст у Другу світову.

"Чи може Росія закінчити війну? Так. Чи хоче вона цього? Ні. Чи може світ примусити її до цього? Так, і тільки так це спрацює", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що країна-агресорка сама не закінчує свої війни, а лише через тиск і примус, що росіяни називають "жест доброї волі".

Зеленський заявив, що Україні доводиться доводити "очевидні істини", що після всіх звірств Росії вірити їй - "це просто вирок спільній міжнародній безпеці і кожному лідеру, який просто має захищати свій народ".

"Чи були ці наші аргументи почуті? Дуже сподіваємось. Чи погодилися з нами? Не повністю. Поки що. І саме тому ми поки що кажемо про 90, а не всі 100 відсотків готовності мирної угоди", - сказав український лідер.