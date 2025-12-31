ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Десять відсотків до миру. Зеленський закликав українців до єдності в Новий рік

Україна, Середа 31 грудня 2025 23:42
UA EN RU
Десять відсотків до миру. Зеленський закликав українців до єдності в Новий рік Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна робить для настання миру все, але мирна угода станом на зараз готова на 90 відсотків, а не на 100, оскільки світові лідери погодились не зі всіма аргументами країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український лідер Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні.

"За декілька хвилин настане новий рік. І я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив, що залишилось десять відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

"Десять відсотків для збереження мільйонів життів. Десять відсотків рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто. Десять відсотків такої необхідної єдності та мудрості - української, американської, європейської, всього світу. Десять відсотків до миру", - сказав Зеленський.

Мир, але не за будь-яку ціну

Український лідер підкреслив, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну. Він додав, що українці хочуть "закінчення війни, але не закінчення України".

"Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає. І він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці. Народ, який тримається 1407 днів повномасштабної війни", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив, що ці цифри перевищують нацистську окупацію багатьох українських міст у Другу світову.

"Чи може Росія закінчити війну? Так. Чи хоче вона цього? Ні. Чи може світ примусити її до цього? Так, і тільки так це спрацює", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що країна-агресорка сама не закінчує свої війни, а лише через тиск і примус, що росіяни називають "жест доброї волі".

Зеленський заявив, що Україні доводиться доводити "очевидні істини", що після всіх звірств Росії вірити їй - "це просто вирок спільній міжнародній безпеці і кожному лідеру, який просто має захищати свій народ".

"Чи були ці наші аргументи почуті? Дуже сподіваємось. Чи погодилися з нами? Не повністю. Поки що. І саме тому ми поки що кажемо про 90, а не всі 100 відсотків готовності мирної угоди", - сказав український лідер.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Флориду і зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Після цієї зустрічі глава української держави розповів, що мирний план США був узгоджений на 90%. Спірними залишаються питання територій і ЗАЕС.

Крім того, за словами Зеленського, він повністю погодив із Трампом гарантії безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні мирний план США
Новини
Трамп репостнув статтю про роль Путіна у зриві миру
Трамп репостнув статтю про роль Путіна у зриві миру
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем