Десять процентов до мира. Зеленский призвал украинцев к единству в Новый год

Украина делает для наступления мира все, но мирное соглашение по состоянию на сейчас готово на 90 процентов, а не на 100, поскольку мировые лидеры согласились не со всеми аргументами страны.

"Через несколько минут наступит новый год. И я отдал бы все, все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все", - говорится в заявлении президента.

Он подчеркнул, что осталось десять процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, а также то, как будут жить люди.

"Десять процентов для сохранения миллионов жизней. Десять процентов решимости, которая нужна, чтобы мир заработал на все сто. Десять процентов столь необходимого единства и мудрости - украинской, американской, европейской, всего мира. Десять процентов к миру", - сказал Зеленский.

Мир, но не любой ценой

Украинский лидер подчеркнул, что Украина хочет мира, но не любой ценой. Он добавил, что украинцы хотят "окончания войны, но не окончания Украины".

"Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что эти цифры превышают нацистскую оккупацию многих украинских городов во Вторую мировую.

"Может ли Россия закончить войну? Да. Хочет ли она этого? Нет. Может ли мир принудить ее к этому? Да, и только так это сработает", - отметил Зеленский.

Он отметил, что страна-агрессор сама не заканчивает свои войны, а только через давление и принуждение, что россияне называют "жест доброй воли".

Зеленский заявил, что Украине приходится доказывать "очевидные истины", что после всех зверств России верить ей - "это просто приговор общей международной безопасности и каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ".

"Были ли эти наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока говорим о 90, а не все 100 процентов готовности мирного соглашения", - сказал украинский лидер.