В десять раз мощнее, чем в Чернобыле: в Украине оценили последствия аварии на ЗАЭС

В Украине определили последствия возможной аварии на Запорожской АЭС. Для этого использовали последствия аварии на ЧАЭС, произошедшей в 1986 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключения Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
"На 4-м реакторе ЧАЭС было 2 две тысячи топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тысяч топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на ЧАЭС", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
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