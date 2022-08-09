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В десять раз мощнее, чем в Чернобыле: в Украине оценили последствия аварии на ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине определили последствия возможной аварии на Запорожской АЭС. Для этого использовали последствия аварии на ЧАЭС, произошедшей в 1986 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключения Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"На 4-м реакторе ЧАЭС было 2 две тысячи топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тысяч топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Если катастрофа произойдет, то

  • площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения);
  • Запорожская область будет фактически потеряна для проживания и хозяйства;
  • площадь потенциальной загрязненной территории - до 2 млн км², а степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Беларуси будет зависеть от ветра;
  • количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек;
  • количество погибших - десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц - от 2 млн человек;
  • на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр;
  • может произойти выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Беларусь и Россия.

К аварии может привести:

  • пожар;
  • взрыв или повреждение снарядами, бомбами, ракетами.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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Запорожская АЭС