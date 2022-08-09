Вдесятеро потужніше, ніж в Чорнобилі: в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС

В Україні визначили наслідки можливої катастрофи на Запорізькій АЕС. Для цього використали наслідки аварії на ЧАЕС, що відбулася у 1986 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Державної агенції з управління зоною відчуження.
"На 4-му реакторі ЧАЕС було 2 дві тисячі паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тисяч паливних збірок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986 році на ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.
Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".
ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.
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