Вдесятеро потужніше, ніж в Чорнобилі: в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС

В Україні визначили наслідки можливої катастрофи на Запорізькій АЕС. Для цього використали наслідки аварії на ЧАЕС, що відбулася у 1986 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Державної агенції з управління зоною відчуження.