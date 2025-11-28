Десять об'єктів за ніч: в СБС підтвердили атаку "Птахів Мадяра" на Росію

За даними Бровді, вдало було уражено Саратовський НПЗ "Роснефті", який випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Також від тимчасово окупованого Луганська до Ростовської області було уражено низку російських підстанці потужністю у 500 кВ.

"Загалом протягом ночі на 28 листопада силами глибинного ураження СБС відпрацьовано 10 обʼєктів критичної, військової та енергетичної інфраструктури окупанта з необмеженою географією", - зазначив Бровді.

"Мадяр" також повідомив, що удари завдавали "Птахи" 1-го окремого центру СБС (колишній 14-й полк СБС) та підрозділ "Графа".

"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними. Все це з рухом у напрямку до цілковитої темряви, холодної зимньої та тривалої. Блекі-блекі на болотах - то не страшно... Далі буде, інтенсивніше та гучніше", - пообіцяв він.