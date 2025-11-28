Десять объектов за ночь: в СБС подтвердили атаку "Птиц Мадяра" на Россию

По данным Бровди, удачно был поражен Саратовский НПЗ "Роснефти", который выпускает более 20 видов нефтепродуктов. Также от временно оккупированного Луганска в Ростовскую область был поражен ряд российских подстанций мощностью в 500 кВ.

"Всего в течение ночи на 28 ноября силами глубинного поражения СБС отработано 10 объектов критической, военной и энергетической инфраструктуры оккупанта с неограниченной географией", - отметил Бровди.

"Мадяр" также сообщил, что удары наносили "Птицы" 1-го отдельного центра СБС (бывший 14-й полк СБС) и подразделение "Графа".

"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми. Все это с движением по направлению к полной темноте, холодной зимней и длительной. Блэки-блэки на болотах - это не страшно... Дальше будет, интенсивнее и громче", - пообещал он.