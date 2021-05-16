UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За десять минут из Газы по Израилю выпустили сотни ракет: были слышны десятки взрывов

Автор: Даша Харченко

За десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

Об этом сообщает newsru.co.il.

С 00:09 до 00:12 периодически срабатывали сирены "Цева адом" сработали в Тель-Авиве и окрестностях. Была задействована система ПРО "Железный купол".

Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля. Одновременно были обстреляны города и поселки юга страны.

В общей сложности примерно за десять минут из Газы были выпущены сотни ракет.

В центре Израиля было слышно не менее десяти взрывов. Одновременно из Газы были обстреляны Ашдод, Явне и другие населенные пункты.

Зафиксировано падение ракеты около Ган Явне, пострадавших нет. В других районах упали осколки ракет и противоракет, причинен ущерб.

Накануне сообщалось, что израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа. Говорится о Тисаре Мабашаре, командире "батальона", действующего в Хан-Юнисе, и Ази Тамаа, командире "бригады" боевиков из города Дир аль-Балах.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИзраильСектор ГазаПалестина