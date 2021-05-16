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За десять хвилин з Гази по Ізраїлю випустили сотні ракет: були чутні десятки вибухів

Автор: Даша Харченко

За десять хвилин з Сектора Газа по Ізраїлю були випущені сотні ракет. Були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю.

Про це повідомляє newsru.co.il.

З 00:09 до 00:12 періодично спрацьовували сирени "Цева адом" спрацювали в Тель-Авіві та околицях. Була задіяна система ПРО "Залізний купол".

Були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю. Одночасно були обстріляні міста і селища півдня країни.

В цілому приблизно за десять хвилин з Гази були випущені сотні ракет.

У центрі Ізраїлю було чутно не менше десяти вибухів. Одночасно з Гази були обстріляні Ашдод, Явне та інші населені пункти.

Зафіксовано падіння ракети біля Ган Явне, постраждалих немає. В інших районах впали осколки ракет і протиракет, заподіяно шкоду.

Напередодні повідомлялося, що ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу. Йдеться про Тісара Мабашара, командира "батальйону", що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тамаа, командира "бригади" бойовиків з міста Дір аль-Балах.

Відзначити, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

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