Десять днів без Х. Мадуро заборонив доступ до соцмережі у Венесуелі: причина

Причина такого рішення полягає в тому, що Мадуро звинуватив власника платформи Ілона Маска у нібито "підбурюванні до ненависті, громадянської війни та смерті".

"X, забирайся з Венесуели на 10 днів!" - заявив Мадуро під час його виступу на державному телебаченні.

Конфлікт між президентом Венесуели та Маском триває вже не один місяць, і вони неодноразово обмінювалися гострими висловлюваннями як у соціальних мережах, так і через ЗМІ.

Крім того, Мадуро закликав своїх прихильників відмовитися від використання месенджера WhatsApp на користь Telegram або WeChat. Він пояснив цей заклик тим, що начебто WhatsApp використовувався для "залякування родин солдатів і поліцейських".

Відомо, що представники WhatsApp ситуацію не коментували, а керівництво X не відповідало на запити журналістів.